Fiesta masiva en un lago causa indignación en Estados Unidos | VÍDEO

Estados Unidos está muy cerca de llegar a la lamentable cifra de 100 mil muertos por culpa del coronavirus, pero a sus ciudadanos parece no importarles. En último fin de semana, cientos de personas ignoraron las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del COVID-19 y se reunieron en el Lago Ozarks de Missouri para celebrar una fiesta masiva.

Gracias a un video publicado en redes sociales, se puede ver a un centenar de bañistas aglomerados en una piscina a la orilla del lago. Según trascendió, se reunieron en masa debido al fin de semana largo que conmemora, irónicamente, el Día de los Caídos (conocido allá como Memorial Day).

La gran fiesta fue organizada el pasado 23 de mayo por el Jacks Bar & Grill, ubicado en Osage Beach. Los organizadores del evento se aprovecharon que el estado de Missouri permite a los restaurantes ofrecer servicios, pero se olvidaron que solo están autorizados si estos siguen una serie de recomendaciones de distanciamiento social.

Missouri acumula casi 12,000 casos positivos y 681 muertes por COVID-19. En total, Estados Unidos presenta 1 millón 68 mil casos confirmados con el nuevo coronavirus, de los cuales 98 mil 129 personas perdieron la vida.

No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u