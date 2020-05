10 momentos como madre que valen la pena vivir

Hay experiencias que toda madre tiene el regalo de vivir junto a sus hijos. Cada uno de ellos representa un hermoso momento que nos motiva a esforzarnos y sacrificarnos por ellos. Estas son las razones por las que vale la pena ser mamá.

Estas vivencias de madre e hijo te convencerán de lo maravilloso que significa tener esta gran responsabilidad. Seguro que algo ya te habían contado por ahí, pero aquí te traemos un poco más.

El verdadero significado de ser madre

Quien tiene la oportunidad de haberse convertido en madre sabe que existen mil y un episodios que las llena de felicidad completa. Pues, desde el embarazo hasta el día del parto las mujeres tenemos la posibilidad de sentir diferentes emociones, sensaciones y cambios físicos, además de tener un vínculo más cercano con el bebé porque él permanece en nuestro vientre.

Ser madre es una responsabilidad que durante los primeros años implicará mucho amor, paciencia y constancia. La educación y la formación de los hijos también serán dos funciones importantes, por lo que, hace que el verdadero significado de ser madre sea extenso.

Experiencias que toda madre vivirá

1-. Los principales síntomas de ser madre como náuseas, mareos, cambios de humor, etc son algunas de las cosas que toda mujer vivirá cuando esté a punto de convertirse en mamá las cuales significarán que pronto crecerá un bebé en su vientre.

2-. ¡La dulce espera! los nueve meses de embarazo que parece una larga eternidad. Todas las madres disfrutan de este tiempo, pero hay momentos en las que mueren por tener a su hijo en sus brazos. Definitivamente, esta es una fase que vivirás y disfrutarás con mucho amor.

3-. Cuando reemplaces tu ropa habitual por una que se adapta a tu nuevo peso, propio del embarazo. La idea de escoger cada prenda nueva, una en la que luzcas bien tu panzita será también otro momento lindo que no olvidarás nunca.

4-. El momento donde le hablabas a tu bebé y sentías sus pataditas dentro de ti. Ellos escuchan y sienten todo desde adentro, por eso es importante estar tranquilas durante esta etapa.

5-. Cuando des a luz, ya sea, por cesárea o parto normal y luego recibas a tu bebé en tus brazos, es un episodio en la que muchas madres recuerdan con sensibilidad y ternura. Es un momento tan significativo que la mayoría de madres y padres se emocionan hasta las lágrimas.

6-. La lactancia del bebé y ese contacto físico que vas desarrollando con él. Es una dicha que solo las mujeres pueden vivir.

7-. Por más que te desveles varias noches para acudir a su llamado, aprovecharás cada día mientras poco a poco va creciendo, ya que, cuando sea mayor extrañarás tenerlo cargado en tus brazos.

8-. Cuando empiezas a entender lo que significa sus llantos y solo tú como madre eres la única que puede entender lo que quiere decir. Lo mismo ocurre con sus primeras palabras y su forma de comunicar.

9-. La primera vez que dicen "mamá" o su primer paso solo valdrá la pena vivirlo y recordarlo toda la vida. Es un gran esfuerzo por parte de ellos que merecerá tus aplausos y amor inmediato. Ser testigo de cada etapa te hará la mujer más feliz del mundo.

10- Por último, la primera vez que irá al colegio o kinder. Cuando tengas que dejarlo en la entrada de su centro de estudios y no sepas si aceptará entrar o hará algún berrinche para no hacerlo. Aunque no sepas como reaccionará, sabes que inicia una gran fase en su educación.