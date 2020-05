Actividades para celebrar el Día de la madre en casa

Hoy te presentamos 3 actividades para celebrar en el día de la madre. Estos juegos son perfectos para compartir un momento agradable en familia y mamá se divierta jugando. Lo mejor de todo es que no tendrán que salir de casa.

No hay excusa para no celebrar junto a mamá este domingo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estas actividades no solamente serán para esta fecha tan especial, pues pueden desarrolarla en cualquier día con el objetivo de pasar un agradable momento.

El día de mamá no solo se celebra el domingo. Todos los días pueden ser un día especial para ella. No hay nada más bonito para mamá que ver a su familia compartir con ella.

¿Cómo celebrar el día de mamá en plena cuarentena?

En complicidad con los niños de la casa, los padres, osea en este caso la pareja de mamá puede prepararle un delicioso desayuno. Si es su plato favorito mejor. Un jugo deliciosos, frutas y el sandwich que tanto le guste.

Si tienen una flor, la pueden colocar al costado de su plato como un detalle o adorno. Si no pudiste conseguir uno, entonces intenta hacer uno de papel. También pueden agregarle una carta o un dibujo hecho por los niños.

Y así como nos referimos a las cartas o dibujos, estos también lo podemos utilizar en otra actividad. Pueden esconderlos en algún lugar de la casa y hacer el juego de "la búsqueda del tesoro". Es decir, mamá tendrá que buscar por toda la casa la ubicación de la carta o del dibujo. También puede ser otro detalle.

Este es el preferido por muchos niños; un picnic casero. Ya que, por ahora no podemos salir en casa, pues podemos hacerlo en la terraza o en el centro de la sala. Los alimentos pueden ser sandwiches fáciles de preparar.

¿Cuándo se celebra el día de mamá en Perú?

Cada segundo domingo de mayo se festeja el día de la madre. Actualmente, este día será festejado por miles de familias en plena cuarentena, debido a la pandemia de coronavirus.

Asimismo, como esta fecha cae domingo y el gobierno decretó que es un día en el cual nadie deberá salir de casa y que todos los servicios estarán cerrados, con excepción de los hospitales o clínicas, pues nadie podrá ir a comprar nada, en el caso de que haya olvidado algún detalle. Todas las familias deberán tomar sus precauciones.