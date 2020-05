Madre con COVID-19 logró conocer a su bebé por videollamada

Una mujer de Guatemala que vivía en los Estados Unidos dio a luz por cesárea de emergencia tras contagiarse con el covid-19. En el parto la madre estuvo intubada, por lo que, recién un mes después pudo conocer a su bebé a través de una videollamada.

Mujer se contagia de coronavirus durante el embarazo

En el penúltimo mes de embarazo, la madre guatemalteca de nombre Zuly se contagió de coronavirus al igual que su esposo. Preocupada por su condición buscó la ayuda de una profesora para ayudar a su bebé, debido al peligro que ella corría con su enfermedad.

Zuly llamó a Luciana Lira, profesora de su hijo mayor, Junior, de la escuela Connectitut antes de iniciar la cesárea. La llamada se hizo en los primeros días de abril y la maestra no dudó en apoyarla.

Al inicio, Luciana pensó que cuidaría del bebé dos días, pero al final lo tuvo en su casa cerca de un mes.

“Para mí es un honor poder ayudar a esta familia. Un día me llamó y me dijo ‘hola, soy Zuly, la mamá de Junior, tengo COVID-19 y me van a hacer una cesárea de urgencia para sacar al bebé’”, contó Luciana a “Telemundo”

La historia no queda ahí, pues en el momento del parto mientras Zuly permanecía sedada y entubada, Luciana pudo grabar al bebé en sus primeros minutos en la encubadora y al padre quien se mantenía a metros de distancia.

Tiempo después Zuly logró recuperarse gracias a un plasma que le donaron. De esta manera, lo primero que hizo fue conectarse por videollamada para conocer a su bebé, un pequeño varón.