China enfrenta a USA por acusación de coronavirus y le recuerda origen de la Gripe AH1N1 y SIDA

La tensión entre las potencias internacionales a raíz del coronavirus como pandemia mundial está en aumento. Primero fue Estados Unidos el que acusó a China del origen del COVID-19 y su falta de información; hoy es el país asiático el que responde con fuerza, recordando la Gripe H1N1 al país norteamericano.

Fue el protavoz del país, Geng Shuang, quien declaró que su país es víctima, y no culpable o cómplice de la pandemia del coronavirus. “Estados Unidos debe entender que su enemigo es el virus, no China”, aseveró.

Ante la ola de críticas y pedido de explicaciones sobre el origen y trasmisión del coronavirus, Geng Shuang, subdirector del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, pidió al gobierno de Estados Unidos dejar de culpar a Pekín de la pandemia del coronavirus (COVID-19) y entender que el gigante asiático “también es víctima” de su propagación.

El vocero respondió con fuerza el lunes pasado ante las acusaciones del mandatario norteamericano Donald Trump sobre el supuesto mal manejo del nuevo coronavirus en laboratorios del epicentro de la pandemia, Wuhan.

“El virus es un enemigo común de toda la humanidad y puede atacar en cualquier momento y en cualquier lugar. Al igual que otros países, China también es una víctima, no un culpable, y mucho menos un cómplice”, destacó en declaraciones a la prensa.

Además, el portavoz chino recordó que su nación ha colaborado firmemente con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para desarrollar servicios de salud pública que permitan hacer frente al coronavirus.

“China ha realizado enormes sacrificios, acumulado experiencias valiosas y ha contribuido significativamente a la respuesta global. La comunidad internacional es testigo y aplaude los esfuerzos y el progreso de China”, precisó el funcionario.

Según el portal China Daily, Geng Shuang comparó también el escenario que actualmente atraviesa China con la situación vivida por Estados Unidos en el 2009, cuando se convirtió en epicentro mundial de la gripe H1N1.

“La gripe H1N1 estalló en los Estados Unidos y se extendió a más de 214 países y regiones en 2009, causando casi 200,000 muertes. ¿Alguien pidió indemnización a la parte estadounidense?”, replicó el portavoz del gigante asiático.

Ante la ola de críticas, el Gobierno chino también lanzó duros mensajes contra algunos políticos y compañías que pretendan que China sea demandada y pague una indemnización por las pérdidas causadas por la nueva pandemia de la COVID-19.

#FMsays "The H1N1 flu that broke out in the US in 2009 spread to 214 countries and regions, killing nearly 200,000 people, has anyone demanded the US for compensation?" Foreign Ministry spokesman Geng Shuang asked on Monday. #US pic.twitter.com/FSOEMbojuT