PNP que pidió ayuda por coronavirus falleció y su esposa envía dramático mensaje entre lágrimas

Un lamentable hecho se registró en el país, debido a que el oficial David Rodríguez Reyes quien se viralizó a través de las redes sociales para pedir ayuda por los síntomas de coronavirus que sufría, terminó falleciendo. Tras la triste noticia, su esposa también decidió pronunciarse, enviando un dramático mensaje.

Policía Rodríguez pidió ayuda por coronavirus

“Les pido por favor, desde que hemos llegado ayer acá, cinco policías estamos a nuestra suerte. Hasta ahorita no aparece el médico, solo nos atienden las técnicas y hasta las 11.20 de la mañana no me han dado medicación”, indicó el efectivo David Rodríguez, quien laboraba en una comisaría del distrito de La Victoria.

“He pedido por favor que venga el médico, a mi lado está mi colega, un superior que está pidiendo oxígeno y le han dicho que no hay. Vean el grado de abandono en el que estamos acá”, agregó el agente.

Acaban de entregarle esto a mi tío para que firmara que lo están atendiendo de forma adecuada en la clínica cuando es todo lo contrario 🤬 @PoliciaPeru pic.twitter.com/nbdzD4PHaQ — Miss Nothing (@ZariiaHh) April 10, 2020

Agente falleció y esposa presenta síntomas de COVID-19

Tras conocerse la triste noticia, la esposa del efectivo identificada como Pilar F. de Rodríguez se pronunció, revelando que presenta los mismos síntomas que su esposo, tiene problemas para respirar y va un día fuera del hospital pidiendo ayuda para lograr atención.

"Tengo una placa donde dice que tengo neumonía en el pulmón izquierdo. Siento que no puedo respirar me siento muy mal por favor ayúdenme. Necesito hospitalizarme. Necesito oxígeno y tan poco me ponen oxígeno desde ayer", comentó la mujer, quien clamó por ayuda desde el exterior del hospital.

"Ayer eh tenido que dormir en la intemperie porque no había dónde estar y sentí que mis pulmones ya no pueden más", comentó la viuda del efectivo, quien confesó que su cuerpo le duele y sus pulmones ya no funcionen.

"Están esperando que me muera como le pasó a mi esposo, mi esposo tuvo que hacer un vídeo para que lo atiendan y ahora yo tengo que hacer lo mismo para que me puedan atender, no es justo, no somos animales. Necesito oxígeno, no quiero estar así, quiero curarme, pero por favor ayúdenme", dijo llorando la mujer.

