Anciana pasó toda su vida alimentando a perros abandonados y ahora no tiene como sobrevivir

“Mientras menos tienes, más aprecias las cosas”, sería la frase perfecta para describir el caso de Paula Sotomayor, una mujer de la tercera era que ha despertado la indignación de la comunidad de Facebook por el complicado momento que le toca atravesar junto a sus perritos en tiempos de coronavirus.

La anciana siempre ha demostrado tener un gran amor hacia los animales y, a pesar de sus bajos recursos, siempre ha priorizado a sus 20 amigos de cuatro patas que viven en su casa, ubicada en un pueblito lejano de Cusco.

A sus 68 años, Paula es una de las personas más vulnerables a la pandemia del coronavirus, pero ni su precaria condición le valió para hacerse beneficiaria del bono de 380 soles otorgada por el Gobierno del presidente Martín Vizcarra.

"Ahorita tengo 21 perritos y varios gatos, yo les doy su comidita porque lloran de hambre y a veces me quedo sin comer, pero qué puedo hacer, yo los traje aquí y ahora son mi responsabilidad, yo los quiero mucho", declaró la bondadosa señora a Trome.

En busca de un futuro mejor

Hace 30 años, doña Paula llegó a Cusco de su natal Chuquibambilla, en Apurímac, en compañía de su esposo y su hijo con la finalidad de encontrar un futuro mejor, pero el destino terminó por darle la espalda: su compañero de vida falleció y su primogénito se volvió alcohólico.

Sin familiares en la provincia y sin ingreso alguno, la anciana tomó la decisión de quedarse a cuidar su vivienda en compañía de sus nuevos ‘parientes’, quienes retribuyeron sus cuidados brindándole el amor y compañía que tanta falta le hacía.

Las buenas personas existen

Los vecinos de Paula no fueron indiferentes a su caso y realizaron una colecta de víveres para entregárselos y pueda seguir sobreviviendo por un tiempo más. Sin embargo, tanta felicidad fue opacada por su hijo, quien la visitó un día para pedirle dinero y maltratarla, despertando la indignación de los usuarios de Facebook.

"Yo tenía unos víveres que me regaló una vecina y todo me lo ha robado mi hijo, entró borracho y me amenazó con una piedra, yo tengo mucho miedo y me quiero ir de aquí, pero no tengo a dónde, pido refugio o asilo en algún lado, por favor".

No pierde las esperanzas

La municipalidad de San Sebastián entregará en los próximos días una canasta repleta de vivieres de primera necesidad para ayudar a los pueblos vulnerables, pero Paula todavía no sabe si integrará la lista de beneficiarios.

Varios grupos de animalistas cusqueños se han apersonado a la vivienda de Paula Sotomayor para hacerse cargo de los perros y gatos con la finalidad de brindarles una mejor calidad de vida. Si estás interesado en apoyar, comunícate al 984 786 464, de Yady Fuentes, voluntaria de Cusco.

Asimismo, si estás dispuesto a colaborar con la adorable anciana pueden llamarla al 945 047 754. También hay páginas de Facebook que se están organizando para hacerles llegar sus donativos.