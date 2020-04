¿Cómo limpiar los peluches de mi bebé?

Nuestro hijo necesita un cuidado especial cuando se trata de la limpieza, sobre todo, en estos días donde nos preocupa el coronavirus. Como ya sabemos, los bebés son curiosos, juegan a cada rato, desconocen lo que deben o no hacer, y tienden a llevarse todo a la boca.

Los bebés muerden todo lo que encuentra en el camino, pues, no saben la cantidad de gérmenes que puede haber en el piso o en sus peluches. A través del tiempo, pueden aparecer este tipo de elementos que son invisibles a nuestros ojos, causados por la suciedad.Estar pendientes de ellos es todo un reto, pero nada imposible. Así que, aquí te traemos unos trucos de limpieza.

Los principales juguetes de nuestros bebés son los peluches. Prácticamente, es algo que no puede faltar en su cuna, habitación, etc. Ahí se pueden acumular ácaros o bacterias.

¿Por qué los bebés muerden los juguetes?

Según un estudio determinado por pscicólogos, esta es una conducta normal y de instinto natural que se da entre los 0 y dos años de edad. Los pequeños empiezan a experimentar nuevas cosas, pues en esa etapa todavía no han desarrollado la escucha y olfato.

Ellos prefieren llevar los juguetes a la boca porque es lo más cerca que tienen a lado y buscan sentir o conocer que sucede al hacerlo.

Limpieza de los peluches

Para limpiar un peluche debes revisar la etiqueta, normalmente ahí hay indicaciones que te explican cómo debes limpiarlo. A veces, por el tipo de material amerita un producto especial.

En el caso que no haya etiquetas, puedes usar la lavadora. Ponlo en modo limpieza de prendas delicadas, no hay problema si lo lavas junto a tu ropa. Si el peluche está muy sucio puedes echarle un poco de bicarbonato de sodio antes de ponerlo a lavar.

Cuando los muñecos son de lana, tendrás que lavarlo a mano, con un poco de detergente. Luego, ponlo en un tendedero, no uses la secadora, esto podría romperlo o hacerle daño. Caso contrario, si el peluche no es de lana, si podrás ponerlo en la secadora.