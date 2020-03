Doctora que lucha contra el covid-19 dedica conmovedor mensaje a sus hijos

Una doctora en Nueva York, quien está luchando contra el coronavirus en un hospital en Estados Unidos acaba de hacerse viral en todas las redes sociales por compartir un emotivo mensaje a sus hijos a través de su cuenta de Twitter.

La Dra. Cornelia Griggs, cirujana pediátrica quiso enviar una carta a sus pequeños:

“Mis bebés son demasiado pequeños para leer esto ahora. Y apenas me reconocerían en mi equipo. Pero si me pierden por COVID-19, quiero que sepan que mami intentó realmente hacer su trabajo”, escribió la doctora en la red social.

Dentro del mensaje, la especialista colocó el HT #GetMePPE, que hace alusión a la falta de equipos de protección personal que tienen en Estados Unidos para combatir en covid-19.

La publicación en Twitter se hizo viral en cuestión de minutos y fue publicado en Facebook. Usuarios no dejaron de aplaudir la labor de la profesional de salud, ya que está arriesgando su vida todos los días para salvar a la sociedad de la pandemia del coronavirus.

Echa un vistazo a la publicación de la doctora:

My babies are too young to read this now. And they’d barely recognize me in my gear. But if they lose me to COVID I want them to know Mommy tried really hard to do her job. #GetMePPE #NYC pic.twitter.com/OMew5G7mjK