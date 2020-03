La OMS aclara que las mascotas no transmiten el coronavirus

Ante las variadas especulaciones que se crearon en torno a que las mascotas pueden trasmitir el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud fue tajante al precisar que los animales domésticos no portan ni contagian el Covid-19 a los humanos.

Debido a que el brote se originó en un mercado de mariscos y animales vivos de Wuhan, la principal hipótesis es que este virus mutó y saltó de los animales a las personas. Esta información está poniendo en alerta a los propietarios de animales de compañía, algo que la autoridad sanitaria ha querido acabar de raíz.

Hasta el momento, no se tienen evidencia científica de que animales de compañía, como perros o gatos, estén infectados por el virus y puedan trasmitirlo. Sin embargo, recomiendan que tras tocar su pelaje o tener contacto con las mascotas, siempre es una buena idea lavarse las manos con agua y jabón después del contacto con animales.

Según informa la OMS, el origen animal de los coronavirus viene de años atrás, y por ejemplo el SARS-CoV ya se transmitió desde civetas a humanos en China en 2002 y el MERS-CoV de camellos y dromedarios a humanos en Arabia Saudita en 2012.

Por lo que hay varios coronavirus conocidos que circulan en animales, pero que no infectan a humanos. “A medida que la vigilancia mejora en todo el mundo, es probable que se identifiquen más coronavirus”, indican.

