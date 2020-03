Gobierno evalúa entregar alimento de Qali Warma a la población vulnerable

El estado de emergencia ha causado la suspensión de clases escolares a nivel nacional, razón por la que los alimentos que entrega el programa Qali Warma se mantienen en espera, por lo que el gobierno evalúa tomar otras medidas para la entrega a las poblaciones vulnerables.

Ariela Luna, ministra de Desarrollo e Inclusión Social anunció hoy que el Gobierno se encuentra evaluando la entrega de los alimentos del Programa de Alimentación Escolar, Qali Warma, a la población vulnerable, mientras dure la cuarentena que tiene suspendidas las clases escolares.

“Nosotros ya tenemos los alimentos del primer mes, las clases iban a empezar hace una semana, estamos viendo la fórmula legal y sobretodo la fórmula logística que nos va a permitir entregar estos alimentos, pero estamos evaluando esta fórmula porque es bastante complicado”, indicó.

Contó que son alrededor de 50 mil escuelas a las que ya se ha distribuido una parte de los alimentos de Qali Warma en las dos modalidades en las que se entrega que son, los productos que las madres cocinan y las raciones listas para entrega.

Sin embargo, por otro lado, la ministra Ariela Luna precisó que el Midis no tiene la potestad para entregar los alimentos a las familias, sino que debe ser a los niños en las escuelas.

“Entonces se está evaluando este tema y próximamente vamos a dar noticias sobre esto, entendemos que no nos vamos a quedar con los alimentos, pero tenemos que ver sobretodo la fórmula legal y la logística”, indicó en declaraciones a RPP.

Pero, no dejó de decir que es un trabajo que se está evaluando para garantizar la calidad de vida de los peruanos en medio del estado de emergencia. “Estamos viendo justamente la fórmula legal para cambiar. Las fórmulas legales no han parado la asistencia técnica del Gobierno, estamos haciendo las cosas muy rápido y trabajando mucho para que eso no se den, y el bono de 380 soles un ejemplo, el Midis tiene competencia rural y ahora estamos entrando en el área urbana”, agregó.