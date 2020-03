En Holanda las compras de pánico son de marihuana no de papel higiénico

Un día antes de que el Perú sea declarado en cuarentena por la rápida propagación del coronavirus, los peruanos entraron en un estado de pánico; medios de comunicación y redes sociales mostraban a las personas comprando en gran cantidad objetos de limpieza, pero sobre todo papel. El panorama en Europa es algo similar, existe el desabasto en gel antibacterial; sin embargo, los países bajos como Holanda han llamado la atención por la alta demanda de marihuana en estos tiempos de emergencia sanitaria.

El Gobierno del país, hace unos días anunció que cerrarán los Coffeeshops, sitios en el que se adquieren legalmente la marihuana. Los países bajos paralizarán totalmente sus actividades durante tres semanas, lo que incluye el cierre de bancos, escuelas, restaurantes, clubes deportivos y cualquier otro tipo de establecimiento comercial.

Los medios de comunicación de ese país mostraron en imágenes las largas colas que realizaban los ciudadanos de los países bajos Amsterdam, Rotterdam y Utrecht para adquirir su dosis de marihuana para la cuarentena que se aproxima.

The Dutch government just announced that all coffeeshops will be closed too in the fight against coronavirus. Here's a little line in front of one in Utrecht 🙃#coronavirusnetherlands #COVID19NLpic.twitter.com/MQoVoBamAY