¡No todo es egoísmo! Hombre le concede papel higiénico a anciano tras acabarse en tienda

Un hombre demostró que la solidaridad y la amabilidad son la mejor arma frente al coronavirus. Como sabemos en muchos países (incluyendo el nuestro) la escasez de algunos producto de primera necesidad son el dolor de cabeza, sobre todo si hablamos del papel higiénico.

En Australia, la cosa es similar, sin embargo, un hombre nos dio cátedra de la bondad que existe en estos días, luego que mientras estaba comprando se topó con un anciano que iba por el mismo producto que él: papel higiénico.

Tras ver que no quedaba más paquetes de este producto, no dudó en brindarle al anciano, ya que él había comprado lo necesario y que el abuelito no alcanzó.

Según informa el medio Daily Mail, el generoso hombre se llamaría Colin (a la izquierda) y su gesto habría llegado posterior a la avalancha de personas arrasando con los productos.

"Todo se siente bastante oscuro y aterrador en este momento, pero también hay muchos amables. Este hombre entregó el último paquete de papel higiénico. Probemos todos y seamos un poco más como él".

El video fue publicado por la periodista de la cadena "10 News First Sydney", Charlotte Goodlet,destacando el hermoso gesto de los hombres.

No cabe duda de que este es un gran ejemplo a seguir, ya que en estos días mantener la calma y ser cuidadosos no nos vendría mal.