Miembros de la PNP y FF AA imploran a la población a no salir de casa

La falta de responsabilidad de gran parte de la población peruana, que no respeta el estado de emergencia impuesto por el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha provocado que miembros de la Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas intervengan el trasporte público para dar un discurso que concientice a toda la ciudadanía.

En vídeos que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se aprecia como personal de las fuerzas del orden tratan de calar en lo más hondo de cada peruano para evitar que sigan circulando por las calles del país.

“Si ustedes no tomas conciencia este virus se va a propagar, no van a ser solo 71 contagiados, sino que van a ser muchos más. Solo le pedimos su colaboración por 15 días, nada más. Yo los entiendo, sé que si no trabajan, no comen, yo los entiendo, me lo van a decir a mi todavía. Pero la situación se puede empeorar si ustedes no concientizan”, gritó un miembro de la PNP ante la mirada inclemente de varios pasajeros en un bus de transporte público.

En tanto, en otro lado de la ciudad, un militar exhortaba a la población en un ómnibus que comuniquen a sus centros de trabajos que no asistirán y se retiren a sus casas en la brevedad posible.

“Comuniquen e informen todo lo que está pasando por el bienestar de todos los peruanos, por favor”, imploró un miembro del Ejército del Perú.

La desidia de la población, sumado al poco respeto que tienen a la salud pública y las ordenes de empresas que no acatan con responsabilidad el estado de emergencia, pueden traer consecuencias gravísimas a nuestro sistema de salud pública y a todos los peruanos en general.