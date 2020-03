¡Grande Pá! Padre de familia exonera pago de alquiler a inquilinos por cuarentena

En Twitter, un joven reveló una noticia que lo sorprendió a él y su familia y que, sin duda alguna nos ha dejado una gran lección por replicar.

Y es que tras el anuncio del Estado de emergencia en nuestro país y la disposición por el aislamiento social por 15 días por la propagación de coronavirus, muchas familias se han visto afectadas en cuanto a ingresos económicos se tratan, ya que la gran mayoría de sectores dejarán de laborar lo que no les permitirá poder tener el dinero necesario para los gastos del mes.

Sin embargo, demostrando que la empatía es uno de los valores que debemos poner siempre en práctica, un padre de familia nos acaba de regalar una gran lección.

Jacobo Cisneros es el nombre del joven que dio a conocer su historia en redes sociales. A través de su cuenta de Twitter hizo una publicación en la que mencionaba que su padre, quien tiene inquilinos, decidió exonerar el pago de la vivienda a sus arrendatarios a causa de lo dispuesto por el estado.

"Mi papá me acaba de demostrar que, a pesar de que es un hombre bien difícil, tiene un corazón inmenso. Les ha exonerado el pago de alquileres a todos los inquilinos y las señoras, en su mayor parte, venezolanas, se han puesto a llorar. Me ha dejado un nudo en la garganta.", escribió Cisneros.

Explicaba también que los inquilinos son trabajadores de Gamarra, por lo que por estos días no tendrán trabajo y mucho menos ingresos, así que considera una ayuda para ellas y un orgullo por lo dicho por su padre.

Aunque no se conoce el nombre del hombre que tuvo este noble gesto, muchos en redes sociales han hecho notar su felicidad y agradecimiento hacia el señor quien demuestra que la empatía y la solidaridad siempre será tarea de todos nosotros.

Horas más tarde el propio Jacobo se encargó de agradecer a los tuiteros por los mensajes positivos que había recibido tras comentar el noble acto de su padre.

¡Gran gesto!

El agradecimiento y reconocimiento de los cibernautas no se hizo esperar. En la cuenta de Instagram de Jacobo Cisneros se puede conocer al padre del joven, aunque no se revela su nombre, cientos de seguidores no dudaron en dejar mensajes de felicitación en esta fotografía familiar.

(Foto: Instagram/Jacobo Cisneros)