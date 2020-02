Cusco: Aluvión dejó huérfano a niño y pide ayuda a presidente Vizcarra [VÍDEO]

El último domingo, el distrito cusqueño de Santa Teresa fue azotado por un aluvión que arrasó con todo a su paso. Danilo, un niño de 10 años perdió a sus padres en el desastre y desde la orfandad pide apoyo al presidente de la República, Martín Vizcarra.

Ante la falta de sus padres Abel Álvarez Cárdenas y Giovanna Huamán Candia, el pequeño quedó al cuidado de su tío.

Es así que a través de un vídeo difundido por la red social Facebook, con la voz a poco de quebrántarsele, envió un mensaje al presidente de la República, Martín Vizcarra, y a los ministros haciéndole un pedido especial.

“Yo he perdido a mi mamá y a mi papá, yo le pido señor presidente que me apoye porque a mí solo me está poyando mi tío hasta este momento, por favor yo quiero estudiar, acabar mis estudios y ser algo en la vida”, manifiesta Danilo.

El niño vivía junto a sus padres en la comunidad de Totora, sector Hornopampa, uno de los más afectados por el desastre natural que dejó 1500 personas damnificadas, al menos 4 muertos y 13 desaparecidos de los cuales aún no se tiene pistas.

Cusco: Aluvión dejó en escombros tres instituciones educativas de Santa Teresa

Cusco. Más de 200 estudiantes no tendrán dónde iniciar sus labores escolares tras el aluvión del último domingo. Este destruyó tres instituciones educativas en el sector de Sahuayaco, en el distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención.

Los planteles que sufrieron graves daños fueron declarados inhabitables. Es el caso de la Institución Educativa Inicial N.° 1098, donde se brindaba servicio a 34 niños. La escuela primaria N.° 50985, que albergaba a 75 estudiantes, quedó derruida. Asimismo, los 104 escolares del nivel secundario del colegio Alto Salkantay también se vieron perjudicados. (Con información de: La República).

Mira el vídeo aquí