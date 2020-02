Joven de 18 años ingresa a tres reconocidas universidades en menos de un año

Katherine Román Meza, es una joven de 18 años de edad, quien luego de un riguroso examen de admisión, obtuvo 889.5 puntos en su prueba, el cual le aseguró el ingreso a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) quedando en el primer puesto del cómputo general, para estudiar la carrera de Ingeniería Civil.

En una entrevista con el diario Trome, la joven de 18 años comentó: “Me siento muy feliz porque alcancé uno de mis sueños. Me privé de muchas salidas, fiestas y hasta de las redes sociales. No me arrepiento y ahora estoy donde siempre quise”.

La cachimba es orgullo de su padre Tomás Román (54), quien se gana la vida como taxista y a su vez estudia contabilidad. Su madre, Benedicta Meza (54), quien se preocupa mucho por la alimentación de ‘Kathy’, comentó que su hija es un digno ejemplo de superación para sus hermanos menores.

“Es una buena hija y un ejemplo a seguir para sus dos hermanos (de 14 y 8 años), a quienes les enseña los fines de semana”, dijo la orgullosa madre.

Katherine Román reveló que el año pasado también ingresó a la Universidad del Callao, para la carrera de Ingeniería Industrial. Hace unos días, además, también entró a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), para Física.

“Para avanzar y seguir adelante es necesario rodearse de personas buenas y positivas. Este logro se lo dedico a mi familia y profesores”, contó Katherine.

Uno de sus propósitos es servir al país y ayudar a la construcción de puentes, vías terrestres y más proyectos para el Perú. “Cuando culmine me gustaría estudiar una maestría en España y regresar a mi país”, agregó.