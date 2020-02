¡Admirable! Colocan tacho de basura en bus para que peruanos no tiren desperdicios por la ventana

Una contundente iniciativa que se ha viralizado en Facebook ha creado consciencia en los cibernautas sobre la importancia de no botar basura en nuestras calles limeñas. Mantener limpia nuestras avenidas es uno de los principales objetivos de un conductor que ha recibido muchos halagos por su pequeño pero significante accionar.

En la imagen, compartida por un usuario de este medio de transporte, muestra un tacho de basura al costado del conductor, esto para evitar que sus pasajeros tiren los desperdicios por la ventana, acción muy usual por la gente ignorante.

"El otro día me subí a un carro colectivo y me encantó la iniciativa que tuvieron de poner un tacho de basura, así la gente no tendrá que estar botando su basura por la ventana lo que evita la contaminación", reza la descripción de la imagen que fue subida a la página de ‘San Juan de Lurigancho te quiero verde’ en Facebook.

Aunque la publicación se haya dado hace un año, sin duda, este tipo de acciones nos devuelven la fe en que podemos mejorar como personas y sociedad. A replicar lo bueno.

Dato

Cabe indicar que, en una encuesta del 2018, se indicó: “Los peruanos no se sienten parte de la ciudad y no han aprendido a respetarla”, según el arquitecto Pablo Vega Centeno, especialista en temas urbanos. 8 de cada 10 peruanos ve a otras personas arrojar basura en la calle, veredas o jardines, según la encuesta de Integración. Esto se debería a una formación cívica débil y a la falta de espacios públicos de calidad.