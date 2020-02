Convocan en Facebook comprar flores a un abuelito

La manera que hoy en día tenemos las personas para comunicarnos ha cambiado significativamente a la que se tenía hace apenas unos años, y es que en la actualidad las redes sociales tienen un gran impacto en la sociedad, tanto que es capaz de cambiar una situación.

Los usuarios que hacen uso de las redes sociales para una buena causa, muchas veces obtienen resultados gratificantes para los afectados o víctimas de un hecho. Tal como la publicación de una persona anónima que invitó a demás usuarios a colaborar con la compra de flores a un hombre anciano.

‘K Hock Come Galletas’ es el nombre de un usuario de Facebook, el hombre que no hace uso de su nombre personal decidió subir una fotografía de un abuelito vendedor de flores, quien se encontraba a altas horas de la noche con una profunda tristeza porque no había vendido su producto; ante el semblante triste del anciano hombre, el joven usuario se conmovió y decidió realizar la publicación para apoyarlo.

Afortunadamente, la publicación ya se ha hecho viral, hasta el momento cuenta con más de 2 mil reacciones y miles de usuarios han comentado que se acercarán a consumir flores al buen hombre que también vende alcatraces y hierbas de olor. Él realiza sus ventas en la avenida Revolución y en el mercado Santa Mónica, en Querétaro, México.