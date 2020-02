Michelle Renaud: “Ser plana no me hace ni más, ni menos”

La actriz mexicana Michelle Renauld en un impulso de cuidado de su salud, decidió quitarse los implantes de sus senos. Con una significativa fotografía y un poderoso mensaje en su cuenta de Instagram, aseguró que “ser plana no la hace ni más, ni menos”.

Renauld comentó que en algún momento de su vida tuvo problema de baja autoestima e inseguridad, por lo que optó por aumentarse el busto para lograr un cuerpo estético parecido al de las modelos.

Han pasado nueve años desde que se sometió a la cirugía estética que cumplió el anhelo que tenía. Sin embargo, hace unos pocos años comenzó a tener síntomas extraños en su cuerpo, desde acné severo en el rostro, manchas blancas en la piel, mareos, resequedad en la piel, cansancio extremo hasta colitis aguda. La actriz comentó que experimentó señales que la impulsaron a extraerse los implantes.

Una de ellas es que soñó que tenía veneno en el pecho, y al poco tiempo, una de sus amigas publicó que se había quitado sus implantes mamarios, por la Breast Implant Illness (enfermedad de implante de pecho), y muchos de los síntomas ella los tenía, por lo que se animó a hacerlo.

Además, la guapísima actriz se dio cuenta que ese no es el mensaje de amor propio que quería transmitirle a su hijo Marcelo, y para alguna hija que pudiera tener en un futuro.

“Total que me di cuenta que tener implantes no iba con mi amor propio, ni mi estilo de vida, era poner en riesgo a la mamá de Marcelo”, escribió.

La actriz acudió a los médicos, quienes trataron de convencerla que esa enfermedad no existía, otros más le recomendaron que de cualquier forma se tenía que operar, ya sea para quitarle los implantes o para arreglar la mala cirugía que le hicieron previamente.

“Total que ya me los quité y ahora lo quiero compartir, primero que nada, porque no me hace ni más, ni menos ser plana ¡y a ti tampoco! Me siento más guapa que antes, porque me siento mucho mejor de salud”, manifestó.

Michelle Renaud hizo un llamado de atención a todas las mujeres que se sienten inseguras con su cuerpo. Ella pide que nos amemos como somos, pues los “imperfectos” no nos hacen ni más, ni menos, lo importante es estar seguras de nosotras mismas y amarnos por sobre todas las cosas.