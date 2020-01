Yalitza Aparicio irá a la Universidad de Harvard

¡Llegará a Harvard! Su protagónico en la película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, la catapultó al estrellato mundial. Y es que Yalitza Aparicio conoció el éxito en el 2018 y este año 2020 también pinta bien para ella.

La actriz mexicana tendrá la agenda apretada con varios compromisos de gran envergadura, entre ellos asistir a la prestigiosa Universidad de Harvard.

La popular “Cleo” en la cinta mexicana dará una conferencia en dicho templo del saber estadounidense, según informó el sitio oficial MX Conference 2020 por medio de su cuenta oficial de Twitter. “Tenemos el honor de anunciar que ella será uno de nuestros oradores principales”, informó el sitio web acompañado de una fotografía.

¿De qué se trata el evento al que asistirá Yalitza en Harvard?

La Conferencia MX es un evento que organizan los estudiantes en la Universidad de Harvard y pretende posicionar a la vanguardia de una conversación interdisciplinada. Esta será la tercera edición organizada por la Asociación Mexicana de Estudiantes de la Universidad de Harvard (HUMAS).

Al evento también asistirán personajes como el ex Secretario José Antonio Meade; Alejandro Poiré, ex secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón; Alberto López, Embajador de EU en México; Martha Bárcena, Embajadora de México en EU.

Cabe resaltar que el año pasado, 2019, la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, nombró a la actriz mexicana Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO para los pueblos indígenas por su lucha contra el racismo y por su labor como defensora de la igualdad de género y de los pueblos indígenas.

