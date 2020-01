Italia: Aparecen carteles con la cara de Michelle Obama brutalmente golpeada

Los rostros golpeados de la exprimera dama estadounidense Michelle Obama, la canciller alemana Angela Merkel, y otras reconocidas mujeres a nivel mundial, aparecieron esta semana en unos carteles retocados con fotomontaje en las calles de Milán, los cuales son parte de una impactante campaña contra la violencia de la mujer.

AleXsandro Palombo, creador de la importante campaña “Sólo porque soy mujer”, hace uso del fotomontaje exponiendo los rostros brutalmente golpeados y casi desfigurados de otras conocidas mujeres como la dama francesa, Brigitte Macron, la ex candidata presidencial estadounidense Hillary Clinton y la congresista demócrata estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez.

“Quería ilustrar el drama que afecta a millones de mujeres en todo el mundo (...) denunciar, crear conciencia y obtener una respuesta real de las instituciones y la política”, aseguró Palombo en un comunicado.

El autor de esta obra menciona que, en cada afiche, debajo de los rostros heridos, se habla de la situación de miles de mujeres en todo el planeta, de todos los niveles sociales y de todas las religiones.

“Soy víctima de violencia doméstica, me pagan menos que a otros, he sufrido mutilación, no tengo derecho a vestirme como quiero, no puedo elegir con quién casarme, fui violada”, son algunas de las frases que se leen en las descripciones de las imágenes.