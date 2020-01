Hilary Duff revela haber tenido problemas de autoestima

HilaryDuff, quien fue la protagonista de la recordada y exitosa serie “Lizzie McGuire”, confesó haber tenido problemas de autoestima al juzgar su aspecto físico en su adolescencia y parte de su juventud. La actriz que con su interpretación de Lizzie puso de moda los peinados con elaborados recogidos y el uso de chokers en toda una generación de jovencitas adolescentes comenta como aprendió a quererse.

En declaraciones a la revista ELLE, la actriz mencionó: “Al igual que cualquier otra mujer, yo he tenido una relación de amor/odio con mi cuerpo, pero he acabado por apreciar enormemente todo lo que ha hecho por mí [...] Ahora que estoy en la treintena y tengo dos hijos y una relación basada en el cariño, por fin he podido olvidarme de todos esos complejos que antes me volvían loca”.

Duff comentó que mantiene una rutina de entrenamiento constante, sumado a la actividad del cuidado de sus menores hijos; todo ello la mantienen en forma. Sin embargo, eso no impide que algunas veces se manifieste las pesadas inseguridades sobre sus facciones y su cuerpo. La ex adolescente revela que una forma de contraatacar a sus inseguridades es recordando todo lo que le gusta su físico.

“Cuando me miro al espejo, veo los pómulos que he heredado de mi familia, y trato de apreciarlos. Cuando era pequeña solía odiar mis ojos porque me parecían demasiado grandes, pero ahora que soy más mayor se ha convertido en una de mis cualidades favoritas”, aseguró Hilary Duff.