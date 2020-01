Mujeres que abortan sienten alivio y no arrepentimiento, según estudio

No existe una razón única para que las mujeres decidan interrumpir su embarazo, sin embargo, la mayoría sienten un alivio y no se arrepienten de su elección, según un estudio publicado en la revista Social Science & Medicine.

En el estudio, afirman que las mujeres se sienten mejor después de la intervención quirúrgica, incluso si pensaron mucho para tomar la decisión o si se preocuparon por el estigma.

La principal emoción que todos los grupos de mujeres en el estudio dijeron sentir al final de la encuesta fue el alivio. El alivio fue la emoción perfecta para describir como se sentían cada vez que le consultaban sobre el aborto.

En las investigaciones se descubrió que, después de cinco años de realizado el aborto, solo el 6% de las mujeres expresó principalmente emociones negativas. Mientras que el 84% de mujeres encuestadas presentaron emociones positivas o ninguna con respecto a su decisión de abortar.

No obstante, pese ahora no sentir remordimiento, poco más de la mitad de las mujeres encuestadas dijeron que la decisión de interrumpir el embarazo fue difícil. Mientras que el 46% afirmó que no les pareció una decisión complicada en lo absoluto. Pero sí casi el total de mujeres pensaron que serían estigmatizadas si las personas supieran que abortaron.

Las mismas mujeres que sintieron que iban a ser juzgadas tras tomar la decisión presentaron mayor culpa, ira o tristeza inmediatamente después del aborto, pero con el tiempo, estos sentimientos disminuyeron drásticamente, a veces incluso un año después del aborto.