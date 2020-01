¿Por qué gemimos cuando tenemos sexo?

El aire nos falta, la respiración se acelera y entrecorta, mientras las palabras se nos escapan, por lo que un gemido nos libera. Casi todas hemos emitido distintos sonidos en pleno encuentro sexual. Pero ¿Qué significan esos sonitidos sexuales y porque lo hacemos?

No importa que seas una chica que gime por naturaleza o una persona reservada que antes creía que esos alaridos solo eran aceptables en las películas para adultos. Estas respuestas te sacaran muchas dudas de la cabeza para que gimas con tranquilidad.

¿Por qué gime la gente cuando tiene sexo?

La gente gime porque se divierte haciéndolo, dice Gigi Engle, embajadora de la firma LifeStyles, ‘coach’ sexual y autora del libro “Todos los jodidos errores: una guía para el sexo, el amor y la vida”. “Es un sonido natural, viene a ser una respuesta animal casi instintiva”, afirma. “Cuando sentimos placer solemos perder el control de nuestro cuerpo. El sistema nervioso somático queda en un segundo plano y no podemos controlar los sonidos que hacemos”

Sin embargo, cabe la posibilidad que gimas sin sentirlo, solo para entrar al climax. “Hay veces en las que las mujeres se limitan a fingir un papel cuando gimen”, cuenta Engle. “En ocasiones exageramos nuestro ruido en aras de elevar el ego de nuestra pareja”, agrega.

¿Qué significa exactamente el gemido?

Este ruido viene a ser una guía para tu pareja. “El gemido le ratificará a tu enamorado que te la estás pasando bien”, afirma Engle. “si algo te da placer, haces un ruido para hacerle saber a la otra persona que siga yendo justo por ahí. En ese sentido el gemido es en excelente indicador de que todo va bien, mientras que el silencio significa todo lo contrario”, concluyó Gigi Engle.

Sin embargo, no te preocupes si no eres muy expresiva en el ring de las cuatro perillas. No todas las personas se sienten cómodas dejando escapar este tipo de sonidos. Habla con tu pareja para indicarle como le harás saber que te gusta lo que te hace.