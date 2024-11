Mercurio retrógrado , uno de los eventos astrológicos más comentados, ha sido asociado con todo tipo de advertencias: desde problemas de comunicación hasta decisiones "no tan acertadas". Pero, ¿qué pasa con el corte de cabello ? Esta práctica ha generado muchas dudas y teorías, con la creencia de que hacerlo durante este período podría traer mala suerte o efectos negativos en tu vida. ¿Es esto cierto? Te contamos todo lo que necesitas saber.

Para entender la relación entre Mercurio retrógrado y el corte de cabello , es esencial conocer qué significa este fenómeno. Mercurio retrógrado es un período en el que el planeta parece moverse hacia atrás en el cielo, aunque en realidad es una ilusión óptica. En astrología, este evento está vinculado con la confusión, los retrasos y las interrupciones en las comunicaciones, los contratos y los viajes. A menudo se aconseja no tomar decisiones importantes o realizar cambios significativos durante estos días.

La tradición astrológica sostiene que cualquier cambio importante que se haga en Mercurio retrógrado, como cortarse el cabello o hacer una nueva inversión, podría no tener buenos resultados. Se dice que los cortes de cabello realizados durante este período pueden no salir como se esperan, con la posibilidad de que el crecimiento posterior sea más lento o que el cambio no sea el deseado. Sin embargo, este tipo de afirmaciones carece de pruebas científicas, por lo que entra en el campo de las creencias populares.