Si eres fanática de la plancha, seguro entiendes ese placer instantáneo de ver tu cabello impecable en cuestión de minutos. La plancha es nuestra aliada para lograr un look pulido y elegante, pero también puede ser un arma de doble filo si no tomamos las precauciones necesarias. Yo lo sé porque pasé por esa etapa en la que mi cabello comenzó a mostrar las señales de abuso: puntas abiertas, resequedad y un frizz que parecía incontrolable.



En ese momento, me pregunté si realmente podía seguir usando la plancha sin que mi melena terminara pagando el precio. Así que me puse a investigar, probé productos, cambié rutinas y poco a poco fui aprendiendo qué funciona y qué no. Hoy puedo decirte que es posible disfrutar de un cabello liso y perfecto sin sacrificar su salud ni su brillo. Solo necesitas incorporar algunos hábitos clave que marcan la diferencia. ¿Lista para descubrirlos? ¡Te los comparto algunos consejos para cuidar tu cabello sin lastimarlo!