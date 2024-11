Vanessa Terkes, reconocida actriz y conductora peruana, se ha convertido en un referente de estilo al mostrar cómo llevar el top de seda, tradicionalmente asociado con trajes de sastre, pero reinventado para un look veraniego y fresco. Este prenda refleja cómo un tejido sofisticado puede adaptarse a un estilo más relajado y ligero, ideal para el calor, sin perder elegancia. Con cortes modernos y detalles sutiles, es una pieza versátil que todas las fashionistas querrán incorporar.



Una vez más, Vanessa demuestra su capacidad para mantenerse a la vanguardia de las tendencias, adaptando piezas clásicas a la moda contemporánea. Su look con el top no solo resalta su elegancia natural, sino también su habilidad para innovar, convirtiéndola en un modelo a seguir para quienes buscan un estilo chic y trendy. Este look será sin duda uno de los básicos del verano 2025.