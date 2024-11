Luciana Fuster , la reconocida modelo peruana y ex reina del certamen Miss Grand Internacional 2023 , ha dado un paso significativo en su carrera al lanzar su primera colección de moda . Esta primaera colección que ha lanzado mediante su red social Instagram, se puede ver que ha optado por centrar en el uso de total denim y crop tops, que se han convertido en piezas clave de su propuesta. La colección refleja no solo su estilo personal, sino también una tendencia contemporánea que resuena con los jóvenes consumidores. El lanzamiento de su colección coincide con la apertura de su tienda, "Luciana Fuster Collection," ubicada en el emblemático Emporio Comercial de Gamarra , conocido como el corazón de la moda en Perú. Este lugar es famoso por ser un centro neurálgico donde convergen miles de emprendedores y diseñadores, lo que convierte a Gamarra en un punto estratégico para cualquier nuevo negocio relacionado con la moda. La inauguración de la tienda tuvo lugar el 12 de noviembre de 2024 , marcando un nuevo capítulo en la vida profesional de Fuster, quien ha decidido dejar atrás su carrera en las pasarelas para enfocarse en el mundo empresarial. En sus redes sociales, Luciana expresó su entusiasmo por este nuevo proyecto, describiendo la tienda como "mi bebé" y invitando a sus seguidores a conocer lo que ha creado con mucho cariño.

La primera colección de Luciana Fuster se distingue por su fuerte enfoque en el denim y los crop tops, elementos que ofrecen versatilidad y se adaptan a diferentes estilos y ocasiones. Esta elección no solo refleja las tendencias actuales en la moda, sino que también busca conectar con un público joven que valora la autenticidad y la comodidad en sus prendas.El conocimiento de Luciana sobre la moda proviene de su experiencia como modelo, así como de sus diversos viajes, donde ha podido observar qué tendencias perduran y cómo evolucionan constantemente, revolucionando e innovando el sector.



Durante la semana de la moda, el total denim se ha consolidado como una de las tendencias más destacadas, tanto en pasarelas como en el street style. Este fenómeno incluye una variedad de prendas, desde chaquetas hasta vestidos, permitiendo a los fashionistas experimentar con diferentes combinaciones. Una forma sencilla de llevar el total look denim es combinar pantalones vaqueros con una chaqueta del mismo tejido, ideal para un look casual diario. Estas prendas son perfectas para lograr un total look denim sin complicaciones, ya que son fáciles de combinar y se adaptan a diferentes estilos según los accesorios elegidos.