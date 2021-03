Brunella Horna se une a la tendencia del cuero con moderno outfit granate efecto piel

Brunella Horna es una de las famosas que ha conseguido dar en el blanco con encomiables estilismos para la época de calor que nos confirman su conocimiento sobre las inclinaciones que acechan el mundo de la moda.

Y es que desde que inició la temporada de verano, la modelo chiclayana supo posicionarse como una de las trendsetters del medio gracias a las novedosas tendencias que fue introduciendo a través de sus outfits.

Anteriormente lo hizo de la mano de un mágico bikini turquesa de acabado metalizado y un pantalón semistransparente elaborado a crochet. Y esta vez captó la atención de nuestro radar fashionista gracias a un moderno y elevado look veraniego que puso de manifiesto su predilección por el cuero.

Desde hace algunas semanas figuras del medio como Angie Arizaga y Melissa Paredes nos mostraron cómo incluir el efecto piel en un outfit de verano empleando un jogger o un pantalón high waisted ya sea para un estilo más casual o formal.

En este caso la ex chica reality optó por ir un paso más allá en su look comfy luciendo un short de cuero, una de las tendencias que se asomó en las pasarelas de Primavera/Verano de importantes firmas como Valentino y Saint Laurent. ¿La razón? Las prendas con este tipo de material se perfilaron como uno de los must have del 2020. Una inclinación que se trasladó de los runways al street style y que ahora la ex chica reality empleó en su última teñida veraniega.

Se trató de un avispado outfit compuesto por un top de escote en V en color negro que le cedió todo el protagonismo a sus pantalones cortos de cuero, el tejido preciso para obtener un acabado elegante y moderno al mismo tiempo. Un estilismo que nos confirma la versatilidad del cuero para llevarlo durante la temporada de calor con mucha destreza. Y es que al mezclar una prenda tan funcional como un short con el material de efecto piel consiguió obtener un espectro único y diferente que elevó su teñida.

Los shorts de piel como tendencia

“El cuero (o efecto piel) se ha posicionado como el tejido por excelencia del año 2020. Durante todo el año la combinación de las pasarelas, el street style de todas las ciudades del mundo y las cuentas de Instagram de las insiders ya habían avisado de que el tejido de cuero o efecto piel, que recuerda (irremediablemente) a iconos de los años 90 como Rachel Green en Friends y a películas como Matrix, es susceptible de impregnar todo tipo de prendas. Así pues, mientras que en otoño-invierno lo vimos a modo de gabardinas, pantalones culotte o cazadoras, esta temporada el tejido se llevará a modo de shorts”, explicaron desde Vogue.es.