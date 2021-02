Vitamina C: 5 beneficios beauty que te animarán a incluirlo en tu rutina de skincare

La vitamina C tiene múltiples beneficios para la salud y la belleza. De hecho, si hablamos de este último, debemos mencionar el protagonismo que ocupa este componente dentro de los mejores productos para el cuidado de la piel. No obstante, el método preferido por las skincare lovers para aprovechar las bondades de la vitamina C es a través de un serum. Por ello, a continuación te enlistamos 5 beneficios que los sueros de vitamina C tienen para conseguir un cutis radiante, uniforme y rejuvenecido.

Protege a tu piel del sol

Cuando se usa junto con protector solar (no mezclados, solo dentro de una misma rutina de skincare), el serum de vitamina C puede ayudar a proteger tu piel contra la radiación solar. Esto es gracias a sus propiedades antioxidantes, ya que la vitamina C ayuda a combatir los radicales libres en el medio ambiente que provocan las arrugas y daño prologando.

Ayuda a atenuar los círculos negros de los ojos

Los sueros de vitamina C ayudan a reducir la hinchazón y pigmentación alrededor de los ojos gracias a su naturaleza ligera (por eso puede penetrar a mayor profundidad en tu cutis). Esto permite que la vitamina C pueda ser más efectiva para unificar el tono, además estimular el colágeno natural que reafirma el área de los ojos y reduce las arrugitas de esta zona.

Uniformizan el tono de tu piel

La vitamina C actúa como un aclarante natural para la piel, eliminando la decoloración, la hiperpigmentación, las manchas de acné, sol y de la edad propia. Por eso, es uno de los cosméticos preferidos por las celebridades para unificar el tono del cutis, darle un look radiante a la piel y la mejor parte, ¡mantenerse protegidas del sol!

Aumenta la producción de colágeno

El colágeno es lo que le da firmeza a nuestra piel, y cuanto más envejecemos (y nos exponemos al sol y contaminación) lo perdemos de forma natural. El uso de un serum de vitamina C estimula la producción de colágeno, ayuda a que la piel luzca más firme e incluso con su uso constante, puede atenuar las arrugas y líneas finas.

Hidrata la piel

El uso de un serum con vitamina C hace que nuestro cutis esté protegido y armado con múltiples nutrientes que ayudan a protegerlo de la deshidratación. Además, el suero de vitamina C tiene un efecto exfoliante en la piel (por eso no se recomienda usar minutos antes de exponerse al sol), por lo que siempre la mantiene fresca y apta para que otros productos hidratantes hagan efecto.