¡Revelado! Shakira nos cuenta su secreto para lucir eternamente joven

Shakira es de esas celebridades que parecen no afectadas por el paso del tiempo. Y es que a sus 43 años, la cantautora goza de un sano y radiante cutis que deja a más de uno pensando el origen de su secreto para lucir eternamente joven.

En una entrevista con el portal Glamour, la intérprete de ‘Girl Like Me’ reveló algunos ingredientes secretos de su rutina de belleza para mantenerse joven. Su respuesta fue rápida y sencilla: el uso de la vitamina C. A continuación, te contamos todos los beneficios que este ingrediente tiene para conseguir un cutis rejuvenecido.

“La vitamina C estimula la producción de colágeno y la he usado ahora que estoy de surfera”, dijo Shakira a Glamour. Lo cierto es que la vitamina C (ácido ascórbico) se ha vuelto un ingrediente muy popular en el mundo beauty gracias a su habilidad para evitar la pérdida de elasticidad e hidratación, disminuir los daños del fotoenvejecimiento (daño provocado por años de exposición de tu piel a los rayos solares), reducir la profundidad de las arrugas, unificar el tono y la neutralización de los radicales libres (esos que te quitan colágeno y te envejecen), ente otras cosas más.

Además del uso diario de vitamina C, Shakira reveló que otro de sus productos básicos es el protector solar. Estos dos ítems forman un dúo muy efectivo para cuidar la piel y prevenir el envejecimiento prematuro. Así que ya lo sabes wapa, procura proteger tu piel lo más pronto posible para mantenerla sana y radiante.