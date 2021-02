Mona Lisa look, el corte de cabello que marcará tendencia de belleza este 2021

La nueva normalidad ha hecho que cambiemos muchos de nuestros hábitos comunes, y si hablamos de belleza, eso significa optar por estilos que no requieran de mucho mantenimiento. ¿El motivo? La cuarentena y el hecho que no podamos visitar la peluquería con tanta frecuencia como antes nos obligan a adaptarnos a lo que resulte cómodo y fácil de llevar.

Esta nueva filosofía ha sido adoptada dentro de las tendencias beauty que veremos este año, hecho que ha impulsado un corte de cabello simple pero sofisticado que no requiere de constantes visitas al estilista. Se trata del ‘Mona Lisa Look’ y sí, está inspirado por el hairdo que lleva la icónica obra de Leonardo Da Vinci.

Al igual que la Gioconda, este corte de cabello consiste en llevar la melena ligeramente por encima de los hombros y sobre todo sin capas o detalles adicionales: esto es lo más importante. Esto es para que no tengas que retocar tu tinte o mechas, pero por sobre todas las cosas, es para que no tengas que recortar tus mechones sin asesoría de un especialista.

Es importante recordar que el ‘Mona Lisa look’ no es un invento de la nueva normalidad, ya que dos años antes (cuando nadie imaginaba lo que viviríamos ahora) celebridades como Selena Gomez, Angelina Jolie y Bella Hadid llevaron este corte para sus apariciones en alfombras rojas, portadas de revistas y pasarelas en la Semana de la Moda. Así que ya lo sabes wapa, para un hairdo fresco, sencillo y elegante no dudes en darle una oportunidad al Mona Lisa look.