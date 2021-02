Geraldine Bazán se atreve con su look más extremo de la mano de un tinte que marca tendencia

Desde que Geraldine Bazán se sumó a la fila de las rubias y quedó fascinada con la versatilidad de este color, la actriz mexicana se ha mantenido fiel a su estilo: cabellera larga, raíces oscuras y un degradado de medio a puntas. Hasta el momento.

Y es que la presentadora de televisión no teme experimentar con su melena ni mucho menos es ajena a las tendencias que acechan al mundo beauty: los tonos fantasía, pero, sobre todo, el rosa. Razones por la que asumimos no pudo resistirse ante la tentación de teñir su cabellera con un tono que le aporte más brillo y luz a su rostro.

En Instagram, la protagonista de “Victoria” causó furor con una instantánea en la que lució su melena con el color que marcó la tendencia en tintes desde que inició la pandemia en el 2020 y que este 2021 continúa en la lista de tonos más pedidos: el rosa. “La vida es muy corta como para no tener el pelo rosa”, sentenció la actriz al lado de su publicación al presentar su cambio de look más extremo.

Si bien sabemos que el rosa no es ninguna novedad en el catálogo, la locura por este tono nos invita a ir un paso más allá y sumarnos al think in pink. Si pensamos en por qué llevarlo se ha convertido en la fascinación de las celebs y cientos de mujeres en el mundo -las búsquedas en Pinterest sobre cómo lucirlo o teñirlo aumentaron considerablemente-pues debemos recordar su principal atractivo: le otorga un acabado fresco y muy favorecedor que ayuda a definir las facciones del rostro. Además, si se busca un tono de corta duración éste es ideal pues se va fácilmente con los lavados.

En este caso Geraldine Bazán se inclinó a usar un tono rosa pastel desde las raíces hasta la punta de su cabellera. Un color con algunos matices en castaño oscuro que hicieron un ligero contraste consiguiendo así obtener mayor luminosidad en su melena. Un estilismo que la aleja de su naturalidad y nos devela una estética más estridente, pero sumamente favorecedora que por si fuera poco ¡se mantiene en la lista de tendencias de coloración del 2021!

El rosa marca tendencia este 2021

“Un color de cabello que definitivamente pedirás en 2021 es el rosa pastel. Simplemente parece ser la tendencia de color que todos querrán, específicamente en tonos pasteles más claros. Celebridades como Dua Lipa, Keke Palmer y Taylor Swift se han vuelto rosa bebé y los resultados se ven increíbles, detallaron en el portal The List. "Vimos muchos rosas pastel a principios de año y todavía es tendencia, porque ¿quién no se aburre? Es un cambio dramático, pero también temporal", afirmó Karissa Schaudt, colorista de cabello en Maxine Salon en Chicago a The List.