Adamari López da cátedra de estilo con sofisticado vestido de Broderie anglaise

Adamari López le ha dado un giro de 360° grados a su estilo de moda en los últimos meses, una decisión impulsada en parte por el cambio de vida que la tv host se propuso por su propia salud.

Desde entonces, Adamari López ha explorado más con diferentes estilos, prendas, colores y texturas, hecho que trajo a la vida outfits espectaculares dignos de una fashionista. Esta vez, la actriz vuelve a encabezar los titulares de distintos portales de moda gracias a un atuendo en particular que estrenó para su más reciente aparición pública. A continuación, te contamos los detalles de su look.

En Instagram, Adamari López compartió las fotografías de su portada en la revista HOLA USA junto a su pareja, Toni Costa y la hija que tienen juntos. Para la postal principal, Adamari eligió un exquisito vestido de Broderie anglaise en tono amarillo pastel: este contó con mangas largas abullonadas decoradas con un diseño de corazón, un cuello alto en ‘V’, un cinturón (del mismo acabado del vestido) y una falda que terminó por encima de las rodillas. Para completar su atuendo, López llevó unas sandalias de tacón cuadrado para completar su look delicado, romántico y sofisticado.

El vestido de Adamari López fue un hit fashionista ya que incorporó distintos elementos de carácter ‘trendy’ como las mangas abullonadas, el tono amarillo y claro el Broderie anglaise en un look elegante y muy favorecedor. De acuerdo a múltiples portales de moda internacionales, esta tela de naturaleza romántica está en tendencia para la temporada primavera-verano en todo tipo de prendas: vestidos, tops, bikinis, etc. Pero más allá de estar en tendencia, este es un look clásico que siempre lucirá genial, y es apto para todo tipo de ocasiones.

El Broderie anglaise marca tendencia

Las tendencias van y vienen, pero en lo que respecta a los looks básicos del verano el Broderie anglaise permanece como una constante. “Ha sido durante mucho tiempo el uniforme de clima soleado establecido entre el paquete de moda, pero para la SS20 es más prolífico que nunca. El Broderie Anglaise se vio en las pasarelas de Erdem, Kate Spade y Zimmerman durante la Semana de la Moda, la tendencia se ha actualizado con patrones más intrincados, siluetas llamativas y bordados irregulares. Es más, ya no es exclusivo de los tonos blancos, con su paleta de colores que se extiende mucho más allá de lo que conocemos. Nos hemos quedado con algo que se siente más fresco y en conjunto más interesante”, comentaron desde el portal Glamour.uk.

*Recuerda que las tendencias llegan una temporada más tarde al encontrarnos en el hemisferio contrario de donde comienzan.