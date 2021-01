Raíces oscuras: El inesperado look que marca tendencia este 2021

El mundo beauty nunca cesa de sorprendernos, y es que cada vez que damos establecido un cierto estilo o look, llega otro completamente opuesto que nos hace reevaluar toda nuestra decisión. Este es el caso de la más reciente tendencia en cuanto a tintes para el cabello.

Por mucho tiempo, una de las grandes desventajas de teñirse todo el cabello era la tarea de estar pendiente a nuestras raíces para retocarlas cuando se empezaban a notar. No obstante, eso empezó a cambiar cuando celebridades como Drew Barrymore y Gwen Stefani introdujeron este look en la década de los noventas.

Hoy, más de dos décadas más tarde las raíces oscuras (o al natural) ha recibido el sello de aprobación del mundo de la belleza. Esto se debe gracias a la influencia de celebridades como Margot Robbie, Charlize Theron y Hailey Baldwin que además de llevar este estilo con teñidas más casuales, también se animaron a incorporarlo dentro de sus looks de alfombra roja, comprobando que luce igual de chic. Pero, ¿a qué se debe el regreso oficial de las shadow roots para este 2021?

“Las mujeres están más ocupadas ahora. Las mujeres son mamás. Creo que es una tendencia que se deslizó lentamente y se volvió aceptable, y ahora es un look", señaló la colorista de Blake Lively para la revista People. Pero los beneficios de las raíces oscuras no solo constan de menos visitas a la peluquería y un mantenimiento más sencillo, de acuerdo a los expertos, las shadow roots también ayudan a estilizar el rostro. Las raíces en realidad equilibran las características naturales de una persona con su nuevo color", detalló el colorista de celebridades Chris Appleton. El concepto de bajo mantenimiento ha llegado para quedarse para darle a nuestras cabelleras un look más casual pero igual de fabuloso.