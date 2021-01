Karen Schwarz anuncia el regreso de los flecos con radiante vestido rose gold

Karen Schwarz tiene un estilo de moda versátil que le permite experimentar con toda clase de looks; incluso aquellos más atrevidos como osadas siluetas u outfits llenos de brillos. Por ello, la ex Miss Perú es considera una de las famosas más ‘stylish’ de la farándula nacional.

La conductora del programa 'Yo Soy' no es ajena a nuestro radar de moda. Y es que en múltiples ocasiones, Karen Schwarz ha hecho noticia gracias a sus impresionantes outfits que demuestran su conocimiento respecto a las tendencias del momento, así como su vehemencia por catar nuevas piezas. Este fue el caso de uno de los más recientes atuendos de gala que estrenó para el inicio de temporada del show de canto e imitación.

En Instagram, Karen Schwarz compartió una serie de fotografías donde luce un resplandeciente vestido rose gold. La pieza, confeccionada a medida por el diseñador peruano Víctor Gonzales, contó con un escote en ‘V’ y una silueta ceñida que ayudó a enfatizar sus curvas. Además, el outfit presentó detalles de pedrería, brillos y lentejuelas que acompañaron armoniosamente a las bandas de flecos ubicados en el top y en la falda. Para completar su look, Schwarz llevó unas sandalias de tacón transparentes que estilizaron sus piernas y dejaron que su vestido sea el centro de atención.

La conductora de 'Yo Soy' se convirtió en la musa de Víctor Gonzales para crear y desfilar este glamuroso look de gala, pero lo cierto es que esta no es la primera vez que Karen Schwarz y el diseñador trabajan juntos. Anteriormente, la ex Miss Perú también ha llevado creaciones de Gonzales, demostrando su complicidad y su conocimiento respecto a las tendencias del momento. En esta ocasión, Schwarz apostó por un outfit con brillos que además de ser perfecto para una noche glam y contiene un elemento (los flecos) en tendencia que veremos este año.

El regreso de la moda con flecos

En marzo del año pasado, distintos portales de moda reportaron la aparición de los flecos en distintas pasarelas y tipo de prendas. “Diseñadores como Daniel Lee para Bottega Veneta y Lucie y Luke Meier para Jil Sander han aterrizado en el flequillo como uno de los motivos clave de la temporada, enviando el mensaje de extravagancia y frivolidad son tan esenciales como una chaqueta, camisa y corbata”, escribió Nicole Phelps de Vogue sobre las principales colecciones de la Semana de la Moda de Milán. Esto se repitió en París en las pasarelas de Dior, Rochas, Kenneth Ize y Givenchy.