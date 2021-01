Esta es la falda de cristales que revolucionó el outfit con botas XL de Susan Prieto

Susan Prieto es una amante de las fashion trends y los brillos pues en más de una ocasión nos ha mostrado todo su potencial estilístico. Esta vez no ha sido la excepción y la cantante peruana captó nuestro radar de moda gracias a deslumbrante outfit trendy en el que combina estilo y elegancia.

En Instagram la intérprete de “Celos” compartió una serie de instantáneas en donde se le ve más stylish que nunca en un look bastante pensado de pies a cabeza para lucir reluciente durante su presentación en el programa “Amor y fuego”.

Su look estuvo compuesto por unas botas XL de piel -un calzado que se posicionó como uno de los favoritos de las famosas peruanas el 2020 pues sumamente efectivas para estilizar las piernas-, un body negro con un escote bandeja y mangas largas con hombreras ligeramente abullonadas -detalle romántico que le dio un contraste a su look all dark- y un elemento que puso el broche de oro a su outfit.

Nos referimos a su falda transparente de tiro alto high waisted con aplicaciones de cristales de la marca Dollskill que llevaron su look a otra galaxia gracias al poder de la pedrería para elevar una prenda. Este elemento -así como las mostacillas o piedras semi preciosas que también pueden ir bordadas cambian totalmente un outfit- le añaden una dosis de glamour y elegancia.

En cuanto al hairstyle, Susan Prieto nos demostró que tampoco deja al azar sus peinados. La cantante peruana llevó su melena suelta con ondulaciones y dos ponnytails altas que nos hacen presumir una cierta influencia de Ariana Grande para este look -además de las botas mosqueteras-.

Faldas de tiro alto

Las faldas son una de las prendas más recurrentes para el verano, pueden ser cortas o largas, pero siempre ocuparán un espacio dentro de nuestro guardarropa. Entre ambas, las mini faldas se convierten en una opción de espíritu optimista y coqueto perfecto para la época de calor. “Una pieza que, gracias al regreso del sexy visto en firmas como Gucci, Bottega Veneta o Versace, y tras una etapa consagrada a los diseños de deje romántico y algo modesto, regresa con fuerza a nuestras vidas”, refieren desde Vogue.mx.