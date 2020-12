Fresco y sofisticado, así es el nuevo e inspirado cambio de look de Mávila Huertas

Mávila Huertas ha hecho del corte de cabello estilo ‘lob’ y el tinte marrón con rayitos su signature look. No obstante, existen ocasiones donde la periodista se anima por un cambio de belleza para refrescar las cosas.

Si recapitulamos todas las veces que Mávila Huertas ha cambiado de look, podemos deducir que la mujer de prensa siempre se inclina por cortes medianos. Y si hablamos de tintes para el cabello, la presentadora de noticias tiende a elegir tonos entre caramelo o miel. Hasta ahora.

En Instagram, Mávila Huertas compartió una postal del nuevo cambio de look al que se sometió. A diferencia de sus transformaciones beauty pasadas, esta vez la periodista eligió un tinte rubio ceniza oscuro (ash blonde) aplicado con usando una técnica de balayage que dejó sus raíces oscuras. Para acompañar su nueva melena, Mávila optó por un blow out que le dio a su cabello un acabado ‘wavy’ sofisticado.

Sin duda, este es el cambio de look más radical que Mávila Huertas ha llevado hasta la fecha. No obstante, el riesgo valió la pena ya que el corte de cabello ‘lob’ le dio un look moderno, estilizado y renovado. Por su parte, el tinte rubio ceniza resaltó su tono de piel ¡y le otorgó una apariencia más fresca y radiante!

Sobre el ash blonde balayage

“Un balayage rubio ceniza es un color de cabello claro creado con una técnica de resaltado pintado a mano. Este estilo crea una transición suave y de aspecto natural en todo el cabello. Con leves toques de plata y marrón, el rubio ceniza es el tono preferido para las mujeres que quieren un color de cabello brillante y lleno de contraste que no luzca muy abrumador”, revelaron los expertos del portal ‘Latest Hairstyles’.