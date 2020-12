Elegancia y frescura juntas en un vestido negro al estilo de Brunella Horna

Brunella Horna sabe que el verano está a la vuelta de la esquina. Por ello, la empresaria ya empezó a transformar sus atuendos en looks más apropiados para la temporada de calor.

Muchos piensan que la llegada del sol significa decirle adiós a nuestros mejores outfits y sentido de estilo. No obstante, Brunella Horna nos demuestra que este no tiene que por qué ser el caso ya que existe una gran variedad de conjuntos que podemos usar para estar frescas y lucir fabulosas. Uno de sus más recientes looks es una prueba de ello.

En Instagram, Brunella Horna compartió un video donde modela una pieza de la última colección de su firma de moda. Se trata de un vestido negro bautizado con el nombre ‘Gales’ de corte midi, botones en vertical, tirantes y escote en corazón, falda en corte ‘A’ con un ligero recogido ubicado a ¾ del final. El detalle que diferenció su outfit fue la apertura en su espalda y el lazo que decoró todo con un acabado dulce y romántico. Para completar su look, la empresaria llevó unas sandalias de tacón con print de serpiente que estilizaron sus piernas y le dieron un acabado moderno.

El negro es un tono que muchos evitan usar en verano ya que además de no ser muy representativo de la paleta de color de esta época, no se considera particularmente ‘fresco’. No obstante, Brunella Horna nos prueba que este no tiene por qué ser el caso. Todo depende de las prendas que llevemos y cómo las combinamos, lo cierto es que este color siempre nos queda bien a todas y siempre nos dará un look sofisticado.

Faldas y vestidos en corte ‘A’

Una silueta destinada a enfatizar la cintura y darle una apariencia pequeña es el corte ‘A’. “Esta silueta es especialmente popular en todo lo que uno pueda pensar desde vestidos de novia hasta vestidos de dama de honor y atuendos de todos los días”, revelaron en el Masterclass del experto de moda, Tan France.