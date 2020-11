El peinado que Kim Kardashian 'rescató' y modificó a su estilo

Kim Kardashian es conocida como la ‘reina’ de direccionar y dirigir las próximas tendencias de moda y belleza. Esta vez, la socialité volvió a ejecutar su magia sobre un peinado que muchos ya habían olvidaron.

En Instagram, Kim Kardashian compartió una serie de fotografías en las que luce un llamativo peinado que un querido personaje de nuestra infancia llevaba. Se trata de la icónica trenza que Lara Croft llevaba a principios de los años 2000’s y que ahora el rostro de KKW Beauty se encargó de ‘rescatar’.

Para su propia versión del peinado inspirado en el look de Lara Croft, Kim Kardashian se inclinó por una cola de caballo (que dio paso a la maxi trenza) con un acabado súper pulcro que le dio ese aspecto glamuroso y sofisticado.

Lo cierto es que la empresaria eligió este peinado para el look que llevó para anunciar su nueva colección de maquillaje invernal. No obstante, Kim Kardashian no fue la única de su familia que ha usado esta maxi trenza últimamente, ya que días atrás Kylie Jenner también se animó a posar con este estilismo. Con dos integrantes del clan Kardashian-Jenner luciendo este peinado, casi asegura el regreso de este look.