Este es el glamoroso vestido de látex fuscia que conquistó a Dorita Orbegoso

Dorita Orbegoso es una bailarina peruana que no oculta su predilección por la moda y que no duda en incluir prendas de látex en sus looks en Instagram. Esta vez la también animadora utilizó un vestido fuscia con el efecto de acabado plástico que la hizo lucir radiante.

Para redondear su look la también empresaria empleó unas sandalias de tacón con tiras que llegaban hasta casi la altura de su rodilla. Y para darle un toque más chic a su outfit empleó un labial mate del mismo tono de su vestido.

Cuando hablamos de este tipo de estilismos con látex una de las personas que se no viene a la mente en primer lugar es Kim Kardashian. Y es que la socialité se encargó de usarlo en sendas ocasiones y convertirlo en su sello de belleza personal.

La empresaria estadounidense fue una de las responsables del boom de los vestidos de látex cuando comenzó a incluirlo en sus outfits allá por el 2014. En aquella ocasión se decantó por un vestido en látex rosa con tirantes espagueti y copa por fuera.

No obstante, no ha sido la única que ha destacado con el látex en eventos de gala. Otra celebs como Bella Hadid y Kendal Jenner también lo han vuelto pieza imprescindible de su armario. La modelo de Victoria's Secret optó por el clásico color negro para asistir al after party de la Met Gala en el 2014.

Asimismo, la empresaria italiana Chiara Ferragni también utilizó este estilo durante su despedida de soltera en el 2018 aunque prefirió lucir una tonalidad nude. Un look que complementó con una gargantilla y un reloj dorado.

En el Perú, famosas peruanas como Melissa Klug, quien usó un vestido de látex negro, o Dorita Orbegoso nos muestran que las prendas de este material se mantienen vigentes. Recuerda wapa que lo más importante al llevar éste y cualquier outfit es tu comodidad y seguridad.