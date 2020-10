El atuendo de Frida Kahlo que Adamari Lopez no pudo dejar de lucir

En víspera de Halloween Adamari López se transformó en la famosa pintora mexicana Frida Kahlo e irradió estilo con su creativo disfraz para celebrar también el Día de los Muertos durante el último programa de “Un nuevo día”.

La conductora puertorriqueña supo muy bien cómo destacar las raíces de la cultura mexicana y brilló con luz propia con un hermoso traje típico que la hizo lucir idéntica a la creadora del célebre cuadro “Las dos Fridas”.

Como recordamos Frida Kahlo tenía una forma de vestir muy característica y un estilo muy particular que podemos recrear teniendo algunas piezas clave. Para tener un mismo peinado debemos trenzar todo el cabello hasta formar una corona que deje bien pulida la parte frontal y termine con dos moños a los costados. Asimismo, hay que agregarle un tocado de flores en la cabeza para darle más impulso al look.

Además, para conseguir su icónica uniceja debemos emplear un lápiz negro para definir esa zona del rostro. Un aspecto muy importante para imitar su look. En cuanto al maquillaje será necesario usar un labial rojo y unos aretes largos con un diseño creativo.

Para finalizar el look, pero no menos importante, podemos usar un vestido con diseños tribales o étnicos. En el caso de Adamari López ella emplea un blazer floreado junto a una falda celeste con bordado de flores y un chal celeste que le dio el toque final a su look.

De esta forma la conductora de “Un nuevo día” lució un hermoso outfit típico de México. Y no olvidemos que un detalle muy importante para recrear el estilismo de Frida Kahlo son los accesorios. ¿Y tú wapa te animarías a recrear un look así por Halloween?