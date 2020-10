Mariella Zanetti y su hija brillan con outfits ideales para la temporada

Mariella Zanetti y su hija Gamille Ode tienen una relación muy cercana que constantemente evidencian a través de sus redes sociales.

En el pasado, Gamille Ode ha captado la atención de nuestro radar de moda gracias a los outfits que ha modelado en su perfil de Instagram. Pero no sólo son sus atuendos, la joven también ha demostrado su conocimiento respecto a las tendencias del momento a través de su look de belleza. Por su parte, Mariella Zanetti no se deja influenciar mucho lo que está hot, sino que se mantiene fiel a su estilo personal.

Recientemente, madre e hija nos demostraron un poco más de sus estilos individuales gracias a una fotografía que compartieron en Instagram. Mientras que Gamille Ode usó un T-shirt con un estampado tie-dye, leggings y una camisa a cuadros atada a la cintura, Mariella Zanetti optó por un outfit más sólido. Este consistió en un conjunto total black que completó con un kimono que contuvo un popular estampado.

De esta manera, Mariella Zanetti y Gamille Ode ponen en evidencia sus diferentes estilos, uno más influenciado por las tendencias del momento (la camiseta tie-dye) y uno más clásico que conserva un elemento fresco que mantiene su outfit con esa chispa moderna.