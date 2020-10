Giulliana Barrios deslumbra con impactante conjunto total black atemporal

Giulliana Barrios es una modelo, conocida en redes sociales por documentar su vida y parte de lo que comparte, son los impresionantes outfits que debuta.

Al ver el Instagram de Giulliana Barrios, podemos ver que la modelo tiene un estilo de moda casual chic que refleja muchas de las tendencias del momento. No obstante, la influencer que,-ha sido vinculada con el futbolista Jefferson Farfán-, también nos ha demostrado que también sabe la importancia de las combinaciones clásicas para lucir fenomenal. Un ejemplo de ello se vio en uno de los más recientes outfits que Giulliana compartió en redes sociales.

En Instagram, Giulliana Barrios publicó un imponente look total black protagonizado por un top semitransparente con detalles de encaje, que la modelo combinó con una mini falda de corte high waisted de un material similar al cuero. Para completar su outfit, Giulliana llevó una casaca con acabado furry que le dio un look más interesante a su atuendo.

La combinación de los potentes elementos del outfit de Giulliana Barrios, le dieron un look sensual y atrevido que no pasó desapercibido entre sus seguidores. Además, cada prenda que la modelo incorporó (que también funcionan de maravilla individualmente), destacó a su manera, lograron darle un look pícaro y estilizado que gracias a la onda monocromática, ¡siempre se mantendrá vigente! Si quieres saber más sobre cómo usar encaje negro para lucir sexy y sofisticada, no te pierdas esta nota.