Accent Braids, el nuevo peinado que marcará tendencia este verano 2021

Las trenzas son de esos peinados que nunca pasan de moda y que por el contrario, cada cierto tiempo logra reinventarse para volver a marcar tendencia con una nueva propuesta. Esta vez no es diferente, ya que existe otra variación de este look que está causando furor en toda la comunidad de belleza.

Se tratan de las ‘Accent Braids’, una variación más pequeña y delgada de las típicas trenzas que todas hemos usado por lo menos una vez. Otro detalle diferenciador de este nuevo look, es que son menos 'estrictas' ya que están ubicadas en lugares más espontáneos del cabello y de estar ubicadas a los costados, nos ayudan a lucir un rostro más estructurado.

Numerosas celebridades como Dove Cameron o Rosalía ya se han animado a incorporar este tipo de trenzas dentro de sus peinados para conseguir un look effortless chic que luce muy favorecedor en todas. Otras modelos e influencers que han usado las Accent Braids nos demuestran que no hay una manera específica de llevarlas, sino depende de nosotras y el efecto que queramos conseguir: puedes usarlas en todo tu cabello para un look más bohemio o a los costados de tu rostro para un look más juvenil y trendy.

Lo mejor de esta tendencia es que puedes dejar volar tu creatividad para crear looks de alto impacto. Además, también puedes añadir algunos accesorios o charms para decorar tus Accent Braids y darles una apariencia única. Así que ya lo sabes wapa, usa el tipo de trenza que prefieras ¡y anímate a crear tu propia versión de este fabuloso peinado que combina con todo tipo de outfits!