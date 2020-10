Chanel rompe esquemas y expande su línea de cosméticos masculinos

En 2018 Chanel dejó al mundo boquiabierto al lanzar su primera línea de cosméticos dirigido a su público masculino. Hoy, más de dos años más tarde la firma francesa extiende la línea con nuevos productos de belleza.

Para Chanel, el cuidado personal y la belleza no tienen género, sino son más una cuestión de estilo de vida. Por ello, la línea Boy de Chanel (en referencia al amor de Gabrielle Chanel por el jugador de polo británico Boy Capel) que comunica el acrónimo formado por Be (Sé), Only (Solo), You (Tú) de la marca, ha decidido incorporar tres nuevos cosméticos que ya están dando de qué hablar.

El primer elemento es un producto para el cuidado de la piel llamado el Fortifying Mostruizing Gel y tres propuestas para elaborar un maquillaje de ensueño. Se tratan de un corrector de ojeras, esmalte para uñas (negro y natural) y un delineador de ojos (azul, marrón y negro).

Una vez más, Chanel vuelve a romper esquemas y esta vez lo hace con su línea de maquillaje para el público masculino, la cual nos enseña que la belleza no tiene género y al mismo y nos anima a experimentar con nuestra apariencia y mostrar quienes somos.