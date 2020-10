María Pía Copello causa sensación con outfit total black con botas XL

María Pía Copello es una de las últimas famosas peruanas que se ha unido al coche de las tendencias utilizando las botas XL. Y es que durante la última temporada hemos visto desfilar todo tipo de estilismos en el que este tipo de calzado se convirtió en el principal protagonista.

La ex animadora infantil no es ajena a las tendencias y en uno de sus últimos reels en Instagram nos demostró cómo prefiere llevarlo para marcar su propio estilo.

María Pía Copello y su outfit con botas XL en Instagram

La ex conductora de “Esto es guerra” compartió dos looks para una tarde sábado -antes de la pandemia-. En el primero llevaba un pantalón denim negro con un top del mismo color con una combinación de escote halter y tipo lágrima. Para complementar este look utilizó una casaca corduroy y unas sandalias de tiras.

Pero fue su segundo look el que llamó más la atención pues al fin pudimos ver a una de las más estilosas del medio local con el calzado que se popularizó rápidamente desde la temporada de otoño-primavera.

Para lucir las botas mosqueteras empleó un vestido negro off shoulders ceñido de mangas largas con volantes al filo que le dieron el toque perfecto a su outfit. Y es que este estilismo es uno de los más clásicos para no fallar con unas botas XL. Sin embargo, actualmente hemos visto que osados y diversos looks que desafían todo tipo de reglas.

Recuerda wapa que lo más importante es que te sientas cómoda y segura con el outfit que lleves. ¿Y tú wapa te animarías a lucir este outfit?