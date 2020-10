Flor Polo enseña cómo tener éxito con blusa de encaje transparente

Flor Polo se ha convertido en una de las famosas peruanas con más éxito en el mundo de la moda pues con cada outfit que usa en Instagram nos enseña nuevas claves de estilo.

La popular “Florcita” volvió a irradiar elegancia con un sofisticado outfit en el que su blusa negra de encaje se convirtió en la principal protagonista. ¿La razón? La hija de Susy Díaz supo usarla con mucha clase para crear un look arriesgado y moderno a la vez.

Si alguna vez has visto una blusa negra con encaje transparente en alguna tienda o vitrina y te has preguntado, ¿cómo podría combinarla? Pues la hija de Susy Díaz tiene la respuesta para que te animes a lucir un estilazo en cualquier ocasión.

Para este look la comunicadora utilizó una blusa de escote cerrado de mangas largas con minuciosos diseños floreados y aplicaciones que la hicieron lucir mucho más stylish. Es importante utilizar esta modelo con una lencería bonita y del mismo color para no fallar con el look. También se pueden usar bralettes cuando se trate de lucir transparencias.

En este caso Flor Polo quiso crear un look bastante elegante por lo que complementó su outfit con unos pantalones culotte en nude. Pero también puedes intercambiar esta pieza por una falda o unos jeans si quieres darle un toque más casual.

Recuerda que lo más importante es que te sientas cómoda y segura al momento de llevar este estilismo. Y es que, así como podemos ver en la hija de Augusto Polo Campos la actitud y la pose son aspectos clave que te ayudarán a empoderarte como mujer y así animarte a lucir tu mejor versión. ¿Y entonces wapa te inspirarías en Flor Polo para llevar este look?