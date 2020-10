¿Cabello dañado? Repáralo con estos 5 tips brindados por expertos

Desde que comenzó la pandemia, muchos hemos pasado por mínimo un cambio de look, en ocasiones, realizado por nosotros mismos. Estos cambios como decoloración, teñido y planchado, suelen causar unos efectos negativos en nuestro cabello que puede llegar a dañarlo severamente. Por ello, a continuación te compartimos 5 tips de belleza para cuidar tu melena y mantenerla saludable desde la comodidad de tu casa.

Elige el champú ideal

Todo proceso químico daña tu cabello, por eso es importante que elijas un champú y acondicionador especial para que lo hidraten y cuiden de este tipo de daños.

Hidrata tu cabello constantemente

Nutrir y humectar tu cabello es vital para repararlo después de exponerlo a procesos químicos. Por eso, se recomienda brindarle una dosis de hidratación profunda una o dos veces por semana. Si te gustan las mascarillas caseras, puedes utilizar una mascarilla de leche y miel que acondiciona y nutre el cuero cabelludo; otra de las más efectivas es la Mascarilla Reparación de Keratina, la cual identifica las áreas dañadas, nutre y repara profundamente.

Utiliza aceites naturales

Muchas veces, luego de un tratamiento químico, el cabello pierde brillo. Los aceites vegetales como el de almendras, coco o argán son una gran herramienta para decirle adiós a la sequedad.

No olvides el acondicionador

Existen muchos mitos alrededor de este producto que, utilizado de la forma correcta, resulta ser el aliado perfecto para el cuidado de tu cabello. Aplica una pequeña cantidad desde la mitad hasta las puntas y distribuye proporcionalmente.

Cuida las temperaturas

A pesar de que a veces no hay nada más relajante que un baño en agua caliente, esta temperatura puede deshidratar el cuero cabelludo y eliminar los aceites naturales que protegen a tu cabello, dejándolo opaco y sin movimiento. Enjuaga tu melena con agua tibia y sécalo de manera cuidadosa, haciendo presión con los dedos, sin frotar.

Así que ya lo sabes wapa, si quieres reparar tu cabello del daño y mantenerlo cuidado constantemente, no dudes en seguir estos tips de belleza recomendados por los especialistas de Pantene. Además, no olvides complementar estos consejos con una dieta balanceada, proteger tu melena y no abusar de las herramientas de calor.